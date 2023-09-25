نيكاي يعود للارتفاع بدفعة من صعود أسهم شركات الرقائق والأدوية

صعد المؤشر نيكاي الياباني بقوة اليوم الاثنين، مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023، وارتفع نيكي 0.85 في المائة لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 في المائة.

وفي الأسبوع الماضي، تراجع نيكاي يوميا في أسبوع كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط نيكاي 3.37 في المائة في الأسبوع الماضي مما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في جلسة اليوم الاثنين، وصعد 2.69 في المائة بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر نيكاي اليوم وهو سهم شركة دايتشي سانكيو الذي قفز 7.56 في المائة.

كما تعافت شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية الجمعة، وصعد سهم أدفانتست لمعدات الرقائق 3.87 في المائة وسهم سكرين هولدينجز لمعدات الرقائق 4.89 في المائة، وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع اليوم الاثنين، وتراجعت البنوك 2.62 في المائة، والشحن 1.94 في المائة.