"يوتيوب" تضيف تقنية الذكاء الاصطناعي إلى خدمة "شورتس"

كشفت منصة بث ملفات الفيديو الشهيرة يوتيوب عن تقديم مجموعة جديدة من المنتجات والخصائص التي تركز على مبدعي المحتوى بما في ذلك أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي دريم سكرين وخدمة الفيديوهات القصيرة يوتيوب شورتس التي تنافس منصتي تيك توك وإنستجرام ريلز.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" أن خاصية دريم سكرين ستكون متاحة لبعض منتجي المحتوى في وقت لاحق من العام الحالي، ثم اتاحتها على نطاق أوسع في العام المقبل، وستتيح هذه الخاصية للمبدع إنشاء خلفيات للفيديوهات أو الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال كتابة الفكرة المطلوبة في خانة إدخال الأسئلة أو الطلبات إلى الأداة.

وتأتي إضافة تقنية الذكاء الاصطناعي إلى منصة يوتيوب في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الشركات والخدمات التي تضيف خصائص الذكاء الاصطناعي إلى خدماتها، على سبيل المثال أضافت إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكرسوفت تقنية الذكاء الاصطناعي الشهيرة كوبيلوت إلى نظام التشغيل ويندوز 11.

كما أطلقت "يوتيوب" تطبيقا للأجهزة المحمولة، يبسط إنتاج الفيديوهات وتسهيلها بالنسبة للمبتدئين في مجال إنتاج ونشر الفيديوهات، ويسمح التطبيق الجديد يوتيوب كرييت للمستخدمين بالوصول إلى أدوات تحرير الفيديوهات مثل التحرير الدقيق وحذف الزوائد وإنشاء التعليقات النصية آليا وغير ذلك عبر هواتفهم، وتم طرح نسخة تجريبية من هذا التطبيق المجاني حاليا للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في بعض الأسواق، بحسب منصة يوتيوب.