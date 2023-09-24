وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى إسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي

وصلت سفينة قمح أوكراني ثانية الأحد إلى إسطنبول عبر البحر الأسود، وفق ما أفاد موقعان متخصصان في متابعة حركة الملاحة البحرية.

وبحسب "الفرنسية" كانت سفينة "أرويات" التي ترفع علم جزر بالاو انطلقت الجمعة من مرفأ تشورنومورسك جنوب أوديسا، وهي ثاني سفينة تسلك ممرا بحريا أقامته كييف بمحاذاة سواحل دول حليفة لها للالتفاف على الحصار الذي تفرضه موسكو.

وأورد موقعا "مارين ترافيك" و"فيسل فايندر" أن سفينة أرويات التي تنقل 17.6 ألف طن من القمح الأوكراني الموجه إلى مصر، كانت في الساعة (03:00 بتوقيت جرينتش) الأحد عند المخرج الجنوبي لمضيق البوسفور في بحر مرمرة.

ومن المتوقع أن تتوجه إلى مضيف الدردنيل للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى مصر.

وانسحبت موسكو منتصف يوليو من الاتفاق الذي وقع في يوليو 2022 في إسطنبول لإتاحة تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأتاح هذا الاتفاق تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب خلال عام.

وكانت سفينة تحمل 3000 طن من القمح وترفع أيضا علم جزر بالاو وصلت الخميس إلى إسطنبول بعدما أبحرت الثلاثاء من مرفأ تشورنومورسك.

وتسعى كييف لإقامة طرق إمداد إلى إفريقيا للتصدي فيها لنفوذ روسيا التي وعدت بعض دول القارة هذا الصيف بتسليمها كميات من القمح مجانا.

ويعد إنتاج روسيا وأوكرانيا أساسيا للأمن الغذائي العالمي، في وقت أدت حرب روسيا وأوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو إلى اضطرابات في الإمدادات والأسواق العالمية.



وصول سفينة تنقل 3 آلاف طن من الحبوب الأوكرانية إلى تركيا