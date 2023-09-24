لمنافسة تيليجرام .. واتساب يضيف خاصية القنوات العامة للمستخدمين

رغم أن تطبيق واتساب يمكن أن يكون أكثر تطبيقات المحادثات استخداما على مستوى العالم، فإنه ما زال متأخرا عن التطبيقات المنافسة في توفير القنوات العامة للمستخدمين.

وبعد أن أصبحت هذه القنوات تحظى بشعبية كبيرة على تطبيقات مثل تيليجرام وديسكورد، قررت شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لتطبيق واتساب إضافة هذه الخاصية للتطبيق، وأعلنت أنها ستوفر هذه الخاصية لمستخدمي التطبيق على مستوى العالم.

وكما هو الحال في التطبيقات المنافسة، فإن مستخدمي واتساب سيمكنهم الاشترك في قناة عامة لاستقبال النصوص والصور والفيديوهات وغير ذلك من المشاركات من المستخدمين الآخرين.

ويمكن لسكان الحي الواحد، أو إدارة المدرسة، أو عشاق النجوم والمشاهير، أو أي مجموعة لديها اهتمام مشترك استخدام قناة على واتساب للتواصل وتبادل المعلومات والمشاركات.

ورغم ذلك فإن قنوات واتساب تقدم نهجا أكثر أحادية حيث يتم السماح لمديري كل قناة فقط ببث المعلومات والمحتوى، في حين يرد باقي المشتركين بالرموز التعبيرية أو المشاركة في استطلاعات الرأي.

ولتجنب التشويش على المحادثات والاتصالات الشخصية للمستخدم على تطبيق واتساب، فإنه سيتم عرض محتوى القنوات المشترك فيها من خلال علامة تبويب منفصلة بحسب شركة ميتا.

ويمكن للمستخدم البحث عن القنوات وعرض المشاركات الموجودة عليه قبل الاشتراك فيها، ووجود علامة خضراء بجوار اسم القناة يعني أن تطبيق واتساب تحققت من أنه موثوق بها، وهو خاصية مفيدة لقنوات الشركات ومؤسسات الأعمال.

يذكر أن واتساب أعلنت عن هذه الخاصية في يونيو الماضي. وتخفي القناة هوية المشتركين فيها بحيث لن يعرف المستخدمون من ينضم إليها، وهذه الخاصية ليست متاحة لكافة المستخدمين حاليا وإنما سيتم توفيرها تدريجيا لمستخدمي واتساب.