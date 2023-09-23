إطلاق جائزة التميز الإعلامي في نسختها الرابعة 2023

أطلقت وزارة الإعلام جائزة التميز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة، والتي تحتفي بجميع الأعمال الإعلامية الإبداعية المتميزة خلال عام كامل، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما تكرم الشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميا، وذات الجهود النوعية المشهودة في مجالات الإعلام، حيث يبدأ استقبال المشاركات من جميع المؤسسات والأفراد خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 17 أكتوبر2023م.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، مسارات الجائزة والغاية منها قائلا :"تقديرا لمبدعينا وإبداعهم، يسعدنا في وزارة الإعلام الإعلان عن جائزة التميز الإعلامي بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية عبر ستة مسارات، تكرم المبدعين من الجهات والأفراد"، مؤكدا أن لمبدعي الإعلام حقا وأن الاحتفاء بهم واجب.

ودعا وزير الإعلام جميع المبدعين إلى المشاركة في الجائزة عبر المنصة الإلكترونية، ‏وتضم النسخة الرابعة ستة مسارات هي، الصورة الفوتوغرافية، والفيديو الإبداعي، والمادة الصحفية، والمنتج التلفزيوني، والمنتج الصوتي، والأغنية الوطنية.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع الإعلامي بين المؤسسات والأفراد، وتشجيعهم على المشاركة فيها بأعمالهم الإعلامية، وإذكاء روح التنافس بين المبدعين، ودعم الهواة والممارسين في مجالات الإعلام المختلفة، إلى جانب تسليط الضوء على الفائزين وأعمالهم المتميزة، وعلى الشخصيات ذات التكريم الخاص.