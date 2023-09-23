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أحداث في صور

أفراح وطن

أفراح وطن

أفراح وطن

أفراح وطن

أفراح وطن

«الاقتصادية» من الرياض | تصوير: بشير صالح
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