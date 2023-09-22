النمو العالمي لم يعد قادرا على الصمود .. المستثمرون عاكفون على تقييم قرارات الفائدة

قال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف: "نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية، وقالت: إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف".

وأوضح في تصريحات عن ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، "هناك شعور قوي للغاية بأن النمو العالمي لم يعد قادرا على الصمود"، وفقا لـ"رويترز".

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس رغم ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1923.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 في المائة إلى 1943.10 دولار.

وأعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات في العالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في 16 عاما.

وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر في أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.

وتتوقع الأسواق بنسبة 45 في المائة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.47 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أفضل أداء في أربعة أسابيع.

وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 925.77 دولار، وقفز البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1272.85 دولار.

إلى ذلك، انخفض الين بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير، فيما ظل الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة فترة أطول في الولايات المتحدة.

وهبطت العملة اليابانية بما يقارب 0.4 في المائة مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، رغم تصريح كازو أويدا محافظ البنك في وقت سابق من هذا الشهر بأن بنك اليابان قد تكون لديه بيانات كافية قبل نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكن إنهاء معدلات الفائدة السلبية.

وهوى الين إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الدولار أمام سلة من العملات 0.11 في المائة إلى 105.51، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 105.74.

وتراجع اليورو 0.13 في المائة إلى 1.0649 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار في الجلسة السابقة.

كما هبط الجنيه الاسترليني 0.15 في المائة إلى 1.22765 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر تقريبا عند 1.22305 دولار الخميس بعد أن أوقف بنك إنجلترا سلسلة طويلة من زيادات أسعار الفائدة.