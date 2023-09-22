83.73 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي في الصين خلال 8 أشهر

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر غير المالي للبر الرئيس الصيني 18.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل حجمه إلى 585.61 مليار يوان خلال الفترة ما بين شهري يناير-أغسطس الماضيين، بحسب وزارة التجارة الصينية.

ومن حيث القيمة الدولارية، ارتفع تدفق الاستثمار بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 83.73 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

ووصل الاستثمار الصيني المذكور في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق إلى 20.07 مليار دولار في فترة يناير - أغسطس من العام الجاري، بزيادة 14.9 في المائة على أساس سنوي.

ذكرت الوزارة أن قيمة المشاريع المتعاقد عليها في الخارج ارتفعت بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي إلى 648.62 مليار يوان، فيما بلغ حجم عقود المشاريع الموقعة حديثا 863.34 مليار يوان، بزيادة قدرها 2 في المائة على أساس سنوي.

إلى ذلك، قالت وانج شيو تشون، المسؤولة في وزارة النقل الصينية، إن شبكات الخدمات اللوجستية الصينية للتجارة الدولية حافظت على عمليات تشغيلية سليمة خلال العام الجاري، ووفرت ضمانات قوية لاستقرار سلاسل الصناعة والتوريد.

وأشارت وانج خلال مؤتمر صحافي إلى تسجيل نمو مطرد في الإنتاج بالموانئ، وزيادة حجم الشحن الجوي، وخدمات قطارات الشحن المستقرة بين الصين وأوروبا.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إنتاج التجارة الخارجية في الموانئ في جميع أنحاء البلاد 3.34 مليار طن، بزيادة 9.7 في المائة عن العام الماضي وأيضا أعلى بنسبة 16.9 في المائة عن الفترة نفسها قبل الوباء في 2019.

كما تم إرسال نحو 10.32 مليون طن من البضائع الدولية والبريد عن طريق الجو، بزيادة 4.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

كما تم نقل إجمالي 1.26 مليون حاوية مكافئة لـ20 قدما من البضائع في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين عبر 86 خط قطار شحن يربط المدن الصينية بـ217 مدينة أوروبية. ويمثل الحجم زيادة بنسبة 23 في المائة عن العام السابق.

وشددت وانج أيضا على قوة قدرة مناولة البضائع في الموانئ البرية الرئيسة، حيث ارتفع حجم الشحن في الموانئ التجارية الرئيسة، بما في ذلك هورجوس وسويفنخه، بنسبة 89.1 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي.

وأضافت وانج أن شبكات التسليم الدولية في الصين تحسنت أيضا، مع تسارع الدفع العالمي من شركات البريد السريع الصينية.

وعززت العاصمة الصينية بكين بقوة تطوير النقل الأخضر، حيث وسعت إجمالي عدد الأميال المقطوعة لخطوط النقل بالسكك الحديدية إلى 1172 كيلومترا، لتأتي المدينة في المرتبة الأولى في الصين، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في المدينة.

ويوجد في بكين حاليا 27 خطا للنقل بالسكك الحديدية الحضرية بطول 807 كيلومترات وأربعة خطوط سكك حديدية في الضواحي بطول 365 كيلومترا، حسبما قال قاو بنج، نائب عمدة بكين، في الدورة الخامسة للجنة الدائمة للمجلس الشعبي الـ16 لبلدية بكين.

وفي الوقت نفسه، روجت المدينة بنشاط لمركبات الطاقة الجديدة على الطرق. في الوقت الحاضر، يمثل عدد مركبات الطاقة الجديدة والطاقة النظيفة 94 في المائة من الحافلات العامة في المدينة، و65 في المائة من سيارات الأجرة في المدينة هي سيارات كهربائية خالصة.

وقال قاو: إن الحكومة ستواصل تقصير المسافة بين وسائل النقل العام المختلفة ضمن الجهود المبذولة لتحسين خدمات النقل الخضراء في المدينة، حيث يبلغ هدف "السفر الأخضر" 76.5 في المائة بحلول نهاية 2025.

بدورها، سجلت بلدية تيانجين الساحلية في شمالي الصين ارتفاعا سنويا بنسبة 1.8 في المائة في التجارة الإلكترونية عبر الحدود خلال ثمانية أشهر من 2023، حسبما ذكرت مديرية التجارة بالبلدية.

وبلغ الحجم الإجمالي أكثر من 8.64 مليار يوان (نحو 1.2 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أغسطس.

وخلال الفترة المذكورة، ارتفعت الواردات بنسبة 5.31 في المائة على أساس سنوي إلى 2.62 مليار يوان، وبلغت الصادرات ما يقرب من 6.03 مليار يوان، بزيادة 0.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا للمديرية.

وتتعهد المدينة بتحسين بيئة أعمالها، وتعزيز التنمية المتكاملة لأشكال جديدة من التجارة الخارجية، وتسريع التحول الصناعي وإعادة الهيكلة لتسهيل بناء منطقتها التجريبية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وتعمل السلطات في الصين على خطوات لتعزيز الاستهلاك قبل العطلة الوطنية القادمة التي تستمر ثمانية أيام، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة الصينية.

وتعد عطلة العيد الوطني وعيد منتصف الخريف، التي ستستمر من 29 سبتمبر إلى 6 أكتوبر العام الجاري، موسما يصل فيه الاستهلاك إلى الذروة.

وقال خه يا دونج المتحدث باسم وزارة التجارة، في مؤتمر صحافي دوري، إنه من أجل تنشيط سوق الاستهلاك، تعتزم الوزارة إطلاق مجموعة كبيرة من الأنشطة الترويجية وابتكار سيناريوهات للاستهلاك.

وقال خه: إن الصين ستنفذ السياسات الحالية بشكل كامل لتحفيز الاستهلاك، وتخطط لإصدار مجموعة من التدابير لدعم سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات والمجالات الرئيسة الأخرى.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على تسريع تنمية مدن مراكز الاستهلاك الدولية وتعزيز التنمية السليمة لأشكال ونماذج جديدة للإنفاق الاستهلاكي.