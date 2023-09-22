الكتاب المضربون وشركات الإنتاج في هوليوود يجتمعون دون نتائج

قالت نقابة الكتاب الأمريكية في بيان: إن مفاوضين من شركات إنتاج كبيرة في هوليوود اجتمعوا أمس الجمعة مع كتاب السينما والتلفزيون المضربين.

وذكرت شبكة سي إن إن، أن الجانبين أجريا مفاوضات استمرت لما يزيد عن عشر ساعات، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء مأزق قائم منذ شهور بشأن الأجور واستخدام الذكاء الاصطناعي، ولم يرد تحالف منتجي الأفلام والتلفزيون على طلب للتعليق بعد.

وتوقف ما يقارب 11500 من أعضاء النقابة عن العمل في مايو لاعتراضهم على ما طرأ من تغير في ظروف العمل في عصر منصات عرض الأعمال. وقال مصدر مقرب من الشركات: إنه في مسعى للتوصل إلى اتفاق، حضر المفاوضات التي عقدت بوب إيجر الرئيس التنفيذي لوالت ديزني وتيد ساراندوز الرئيس التنفيذي المشارك لنتفلكس ودونا لانجلي رئيسة مجلس إدارة إن بي سي يونفيرسال ستوديو جروب التابعة لكومكاست وديفيد زاسلاف الرئيس التنفيذي لوواونر براذرز ديسكفري.

يذكر أن ممثلي هوليوود قد انضموا إلى الكتاب المضربين بعد انهيار محادثات النقابات لأسابيع، ذلك بعد فشل المفاوضات بين تحالف منتجي الصور المتحركة والتليفزيون واتحاد الممثلين الأمريكيين (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو)، وبالتالي صوت مجلس الإدارة الوطني للانضمام إلى الكتاب من خلال الإضراب، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما التي يضرب فيها الممثلون والكتاب في وقت واحد.