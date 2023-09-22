معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 .. "وجهة ملهمة" وفعاليات مختلفة

يقام معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من 28 سبتمبر حتى السابع مع أكتوبر في حرم جامعة الملك سعود تحت شعار "وجهة ملهمة" بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة، يقام المعرض على مساحة تتجاوز 46 ألف متر مربع؛ كأكبر معرض للكتاب في المملكة، والأكبر عربيا من حيث تنوع البرنامج الثقافي، وفعالياته المناسبة لجميع الفئات العمرية.

وتحل عمان "ضيف شرف" دورة هذا العام حيث تتمثل مشاركتها في جناح في قلب المعرض يحتضن كتبا ومخطوطات وتمثيلا لمكونات ثقافتها الوطنية، وحضور عدد من رموز الثقافة العمانية، وحضور دور نشر تستعرض آخر الإصدارات والعناوين.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من دور النشر ودور بالوكالة، وهيئات ومؤسسات ثقافية، تقدم آخر الإصدارات والعناوين لأكثر من مليون زائر، إلى جانب دور عالمية تعرض المقتنيات النادرة والثمينة، مثل: الكتب والمخطوطات النفيسة، واللوحات الفنية.

يشمل برنامج المعرض الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية جلسات حوارية وأمسيات شعرية ومسرحيات وحفلات موسيقية وورش عمل في مختلف مجالات المعرفة بمشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء السعوديين والعرب والأجانب.

ويصاحب المعرض "مؤتمر الناشرين الدولي"، الذي تنظمه الهيئة في الرابع من أكتوبر، بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، من قادة صناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصناع المحتوى، والمتخصصين، الذين سيناقشون في جلسات حوارية مختلف جوانب صناعة الكتاب؛ لنقل التجارب الاحترافية للشركات الناشئة، وتعزيز فرص الناشرين المحليين في دخول مجال تداول الحقوق والنشر، وتمكين بيع وتداول الحقوق ونقل التجارب، وتصدير الثقافة السعودية للعالم، وتطوير صناعة النشر باعتماد أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية.

ويأتي معرض الرياض الدولي للكتاب كثالث معرض للكتب تقيمه المملكة هذا العام بعد معرضي الشرقية والمدينة المنورة فيما تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة معرضا أخيرا في جدة خلال ديسمبر المقبل.