"الأدب والنشر" تغلق التقديم لـ "الدراسات البحثية في أدب الأطفال" .. اليوم

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة بدء العد التنازلي لإغلاق باب التقديم لمبادرة "الدراسات البحثية في أدب الأطفال واليافعين" التي تنتهي اليوم، مبينة أن الفرصة ما زالت قائمة للفوز بمنحة المشاركة في المبادرة وذلك بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة لإثراء المكتبات السعودية بأبحاث أدب الأطفال واليافعين وتحفيز إنتاج الأعمال الخاصة بهذا المجال ورفع جودتها وتطوير منظومة تنافسية مستدامة؛ حيث تهدف إلى رفع كفاءة البحث والكتابة والنشر في المملكة، ودعم كتابة ونشر البحوث في أدب الطفل واليافع على وجه خاص والإسهام في معالجة نقص هذا النوع مـن الدراسات في المكتبة العربية، وكذلك تحسين جودة المحتوى الموجه للأطفال واليافعين وجعله أكثر جاذبية وتأثيرا ودعم كتابة ونشـر البحوث في أدب الـطفل واليافع، ودعم الباحثين ماديـا ومعنويا وعلميا ومؤسسيا، وتحديد احتياجات واهتمامات الأطفال واليافعين، وتوجيه الكـتاب والمبدعين في اختيار الموضوعات والأساليب المناسبة للجمهور المستهـدف.

وتعنى المبادرة، ببحث النتاج الإبداعي في مجال أدب الأطفال واليافعين في المملكة، وتركز على بحث الجوانب الأدبية الإبداعية المتعلقة بهذه الفئة سعيا منها لتوفير حراك بحثي نقدي يواكب تلك الأعمال الإبداعية، كما توفر المبادرة عشر منح بحثية بإشراف لجنة علمية متخصصة من الأكاديميين المرموقين في مجال النقد الأدبي، كما تهتم المبادرة بتشجيع القدرات البحثية لدى المهتمين وتطويرها في هذا المجال، ودعم الباحثين والمهتمين وتمكينهم من نشر أعمالهم البحثية في المؤتمرات والمجلات العلمية المحكمة.

يذكر أن التقدم إلى المبادرة يغلق غدا الموافق 23 / 9 / 2023، ومن أبرز شروطه: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وإعداد ملخص مقترح للبحث، وإرفاق السيرة الذاتية للباحث، وتعبئة الاستمارة المخصصة للمنحة.