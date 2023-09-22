الأحد المقبل .. أكبر عينة على الإطلاق من صخور كويكب تصل الأرض

من المتوقع أن تصل كتل من كويكب في صحراء يوتا بعد غد الأحد، ومن شأن تلك الكتل أن تكشف للإنسان عن الأيام الأولى للمجموعة الشمسية التي يبلغ عمرها 4.5 مليار سنة وعن منشأ المياه المحتمل على كوكب الأرض.

ويأتي هذا ضمن مهمة "اوسيريس-ريكس" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والتي كان هدفها جمع أكبر عينة من الصخور والغبار من كويكب بينو القريب من الأرض وإحضارها لدراستها.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء، سوف تمر مركبة المهمة مطلع الأسبوع بكوكب الأرض لتطلق كبسولة تحتوي على العينات وترسلها إلى صحراء يوتا.

وسوف تساعد العينة العلماء في تحديد ماهية المواد التي كانت موجودة عندما تشكل النظام الشمسي أول مرة.

ويعتقد الباحثون أن الكويكبات مثل بينو لم تتغير كثيرا منذ ميلاد جوارنا الكوني، ويعتزمون دراسة الصخور التي سيتم إحضارها واستغلال المهمة في توجيه المهمات الاستكشافية المقبلة.