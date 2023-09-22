4500 وفاة في إنجلترا بسبب حرارة الطقس خلال 2022

أشارت تقديرات في دراسة رسمية عن الوفيات المرتبطة بالمناخ نشرت اليوم إلى أن هناك نحو 4507 وفيات مرتبطة بحرارة الطقس بإنجلترا في 2022.

سجلت بريطانيا أكثر الأيام حرارة فيها على الإطلاق في يوليو 2022 عندما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال موجة احترار اجتاحت أوروبا.

وبحسب "رويترز"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الدراسة التي أجراها أظهرت "بعض المؤشرات على أن الوفيات المرتبطة بحرارة الطقس ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة"، لكنه وصف البيانات بأنها تجريبية ونصح بتوخي الحذر عند إجراء مقارنات فردية من سنة إلى أخرى.