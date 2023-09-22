الأسهم اليابانية تقلص خسائرها بعد تمسك البنك المركزي بالتيسير النقدي

قلصت الأسهم اليابانية الخسائر الحادة التي سجلتها في مستهل التعاملات اليوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على برامج التحفيز دون تغيير وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتحول إلى التشديد النقدي.

وأنهى المؤشر نيكي اليوم منخفضا 0.52 بالمئة عند 32402.41 نقطة بعد أن هوى إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا عند 32154.53 نقطة في وقت سابق اليوم مقتفيا الانخفاضات الحادة في وول ستريت وسط مخاوف من المزيد من التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقلص المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائر حادة بلغت 1.2 بالمئة لينهي اليوم منخفضا 0.3 بالمئة فقط.

وجاء إعلان بنك اليابان في أثناء فترة راحة منتصف اليوم في سوق الأسهم.

وحصلت الأسهم اليابانية على دعم إضافي بسبب تراجع الين الذي واصل الانخفاض مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان متجها نحو أدنى مستوى في عشرة أشهر.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "العملية الحسابية بسيطة جدا.. أي سوق شديدة التأثر بالتصدير تفضل العملة الأضعف".

وفي بيان مصاحب لقرار اليوم الجمعة كرر بنك اليابان التعهد بالإبقاء على السياسة النقدية شديدة التيسير "طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم عند اثنين بالمئة) بطريقة مستقرة".