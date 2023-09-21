أسبوع الأزياء .. 30 علامة تجارية سعودية وحضور المتخصصين العالميين

تستعد هيئة الأزياء لتنظيم أسبوع الأزياء الذي يعد الأول من نوعه في قلب العاصمة الرياض، خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر المقبل، الذي يستعرض تصاميم تقدمها 30 علامة تجارية سعودية المنشأ، تستهدف استقطاب مجتمع الأزياء العالمي، ومنهم المشاهير، وكبار الشخصيات، والمشترين، إلى جانب أصحاب المصلحة الرئيسين للقطاع؛ للاحتفاء بمشهد الأزياء السعودي المزدهر، وذلك بهدف تعزيز تطور قطاع الأزياء على الصعيدين المحلي والدولي.

وستنطلق الفعالية الأولى من نوعها في المملكة بحفل عشاء افتتاحي يستهدف حضور أكثر من 250 شخصية من قادة الفكر، وأصحاب المصلحة بمجتمع الأزياء الدولي وستقدم معرضا يضم منتجات صممتها علامات تجارية محلية، ويمنح الحضور والمشترين الدوليين نظرة أكثر عمقا إلى عقلية المصممين السعوديين، وأصحاب العلامات التجارية المعروفة، وإلى طيف واسع من الأنماط والقطع المختلفة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للحضور لتكوين الروابط، وبناء العلاقات، وإقامة الحوارات.

وكانت هيئة الأزياء قد أعلنت عن أسبوع الموضة في الرياض لأول مرة خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس للملابس الرجالية، وأسبوع الكوتور، الذي استعرض خلاله مصممون سعوديون تصاميم متنوعة أنجزوها خلال مشاركتهم في البرنامج التعليمي والإرشادي الذي تنظمه الهيئة "100 براند سعودي".

ويتمتع قطاع الأزياء السعودي وفقا لتقرير "حالة قطاع الأزياء في المملكة 2023"، بأكبر معدل نمو متوقع من بين الأسواق الضخمة وعالية الدخل.