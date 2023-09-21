"البحر الأحمر السينمائي" يزيح الستار عن قائمة الأفلام العربية

أزاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الستار، عن قائمة الأفلام العربية القصيرة، المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة في نسخته الثالثة لعام 2023، التي تضم مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة، وتروي قصصا نادرا ما تروى حول حياة الناس والمدن في أنحاء العالم العربي، تمثل إبداعات السينما العربية الساحرة والممتعة.

ويقدم المهرجان المقرر أن تقام نسخته الثالثة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023 بمدينة جدة، تجارب مؤثرة، كما سيحتفل بثراء وتنوع رواية القصص العربية، ويدعو المشاهدين إلى رحلة مغايرة من خلال قوة الفيلم عبر عرض مجموعة استثنائية من 11 فيلما عربيا قصيرا.

وأكد محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي الدولي، التزام المهرجان بتعزيز السينما العربية والثقافة السينمائية في المنطقة والعالم من خلال توفير منصة لصانعي الأفلام العرب لعرض أعمالهم، وتقديمهم لخبراء صناعة السينما العالميين.

من جهته، أشاد أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي، بالمخرجين العرب الشباب لأفلامهم المميزة التي تظهر قوة ونضجا استثنائيين، مبينا أن مسابقة الأفلام العربية القصيرة تسلط الضوء على تفاني المهرجان في دعم وتمكين صانعي الأفلام العرب في مشاركة قصص لم تكن لتروى من قبل، حيث نستكشف من خلالها جوانب مختلفة عن الحياة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة من خلال زيارة موقع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.