«مانجا» تستحوذ على حقوق التوزيع لسلسة الرسوم المتحركة «كابتن ماجد»

حصلت شركة "مانجا" للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، على حقوق التوزيع وحقوق أخرى لسلسلة الرسوم المتحركة اليابانية الشهيرة "كابتن تسوباسا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتمنح هذه الشراكة الحقوق الكاملة لشركة مانجا للإنتاج لتوزيع وترخيص وتسويق سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة "كابتن تسوباسا" بالتعاون مع شركة تسوباسا (طوكيو، كاتسوشيكا) وشركة دنتسو، كما تتضمن هذه الشراكة الحصرية توزيع الموسم الأول من "كابتن تسوباسا" والموسم الثاني من "كابتن تسوباسا" لمرحلة الناشئين"، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل "كابتن تسوباسا" الذي كان يعرف في العالم العربي باسم "كابتن ماجد"، مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، ولقيت السلسلة نجاحا كبيرا في الثمانينات نظرا إلى ما تتميز به من مباريات كرة قدم مشوقة وقصص ملهمة، وتستمر هذه السلسلة الشهيرة في إثارة الحنين والشغف في قلوب عشاقها القدامى ونطمح أن تجذب جيلا جديدا من المشاهدين.

يذكر أن مسلسل الرسوم المتحركة "كابتن تسوباسا"، كان في الأصل عبارة عن قصص مصورة ألفها يويتشي تاكاهاشي، ونشرت لأول مرة في مجلة "شونين جمب" الأسبوعية التابعة لشويشا عام 1981، وحققت هذه السلسلة انتشارا عالميا ومبيعات كبيرة وصلت إلى أكثر من 90 مليون نسخة حول العالم. تدور أحداث القصة حول بطلنا "تسوباسا أوزورا" ورحلته المثيرة مع فريقه، حيث يجدون أنفسهم في مواجهة تحديات وصراعات ملحمية في الملعب، ما يعزز نموهم الشخصي ويطور قدرات اللاعبين.

وأشار الدكتور عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا" للإنتاج ، إلى أن سلسلة الرسوم المتحركة "كابتن تسوباسا" ألهمت عديدا من الأجيال على مدار الـ40 عاما الماضية، وحظيت بشعبية واسعة حول العالم، معربا عن سعادته بهذه الشراكة التي تهدف إلى توسيع نطاق شراكاتنا مع عمالقة صناع المحتوى في اليابان والعالم.

من جانبه، أفاد المهندس عبدالعزيز النغموش مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في "مانجا" للإنتاج، بأن الهدف من هذه الشراكة تجديد شغف كرة القدم في قلوب محبيها وإرضاء جمهور كابتن ماجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.