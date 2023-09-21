بعد 14 زيادة متتالية.. بنك إنجلترا يوقف رفع الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد

أوقف بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس مسيرة رفع أسعار الفائدة التي بدأها قبل فترة طويلة مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع التضخم، لكن محافظه أندرو بيلي سعى إلى التأكيد على أن البنك المركزي لا يعتقد أنه أنجز مهمته.

فغداة تباطؤ التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية خمسة إلى أربعة للإبقاء على سعر الفائدة عند 5.25 في المائة.

وهذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 2021 التي لا يزيد فيها البنك تكاليف الاقتراض.

ويعاني اقتصاد بريطانيا، الذي تضرر بشدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد - 19 وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، من أعلى معدل تضخم في مجموعة السبع.

لكن النمو لا يزال هشا، ما يزيد من خطر أن يؤدي رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة 14 مرة متتالية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك توقعاتها للنمو الاقتصادي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى 0.1 في المائة فقط من توقعات أغسطس البالغة 0.4 في المائة وأشارت إلى علامات واضحة على الضعف في سوق الإسكان.

ورجح بنك إنجلترا أن يكون النمو لبقية العام أضعف من التوقعات السابقة.

وواجه بيلي وزملاؤه انتقادات شديدة بعد أن تجاوز تضخم أسعار المستهلكين 11 في المائة في أكتوبر من العام الماضي.

لكنه تراجع إلى 6.7 في المائة في أغسطس ، ويتجه صوب مستوى خمسة بالمئة الذي توقعه البنك للأشهر المقبلة، وهو ما وعد به رئيس الوزراء ريشي سوناك الناخبين قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

لكنه يظل أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.