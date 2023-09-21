وول ستريت تفتح منخفضة بعد قفزة في عوائد السندات وتراجع أسهم النمو

فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس إذ أدت قفزة في عوائد سندات الخزانة إلى انخفاض أسهم النمو بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 108.65 نقطة أو 0.32 في المائة إلى 34332.23 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.84 نقطة أو 0.63 في المائة إلى 4374.36 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 141.07 نقطة أو 1.05 في المائة إلى 13328.06 نقطة.