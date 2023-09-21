تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي في الربع الثاني

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي انكمش بشدة في الربع الثاني من العام، إذ عوض الفائض في الخدمات والدخل الرئيس نقصا في السلع.

وقالت وزارة التجارة إن عجز الميزان، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، انكمش 2.4 مليار دولار، أي 1.1 في المائة، إلى 212.1 مليار في الربع الثاني. وكان هذا أدنى مستوى منذ الربع الثاني من 2021.

ومثلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.166 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ3.234 في المائة في الربع الأول. وبلغ العجز ذروته عند 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2005.

وأصبحت الولايات المتحدة الآن مصدرا صافيا للنفط الخام والوقود. ورغم أن العجز لا يزال كبيرا، فإنه غير مؤثر في الدولار نظرا لوضعه كعملة احتياطية.