عرض بـ 13.5 مليار دولار يمهد لإخراج "توشيبا" من البورصة بعد 74 عاما

مهد العرض الناجح الذي قدمه صندوق الاستثمار الخاص الياباني جابان إنداستريال بارتنرز (جيه آي بي)، لشراء باقي أسهم شركة الصناعة اليابانية توشيبا كورب الطريق أمام شراء باقي أسهمها مقابل تريليوني ين (13.5 مليار دولار) وإنهاء تسجيل الشركة اليابانية في البورصة المستمر منذ 74 عاما.

وقالت توشيبا التي يعود تاريخها إلى عام 1875 اليوم الخميس، إن اتحاد شركات "كونسرتيوم" بقيادة "جيه آي بي" يمتلك حاليا 78.65 في المائة من أسهمها، ما يمهد الطريق أمام الصندوق الياباني لشراء حصة باقي المساهمين واستكمال السيطرة عليها، فيما ستكون أكبر صفقة استحواذ في اليابان خلال 2023.

وذكرت "بلومبيرج"، أن شطب سهم توشيبا الموجود مقرها في طوكيو، من البورصة سينهي عقدا مضطربا في تاريخ الشركة والذي شهد تورطها في فضيحة فساد، وتسجيل خسائر والصدام مع المساهمين النشطاء مما قلص قدرتها على الابتكار.

ونقلت عن مصادر مطلعة، إن خطوة شطب سهم الشركة سيواجه مشكلات تتعلق بقواعد الحوكمة، وتطالب البنوك الدائنة لتوشيبا بمنح جورو ياناسي مدير التشغيل السابق دور رئيسي في إدارتها، حيث تقاعد من منصبه في وقت سابق من 2023، بعد تحميله مسؤولية صرف نفقات غير مناسبة على أنشطة ترفيهية.

وأضافت المصادر أن ياناسي لعب دورا رئيسيا في صفقة تحويل توشيبا إلى شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، بجانب خبرته في مجال الطاقة النووية وهو ما يفرض وجوده في أي خطة لإنعاش الشركة.

وقالت المصادر إن بنك سوميتومو ميتسوي بانكنج كورب، وغيره من البنوك التي مولت خطة إنقاذ توشيبا بقروض بلغت قيمتها 1.2 تريليون ين، تضغط من أجل وجود ممثلين لها في إدارة توشيبا، في حين توجد معارضة داخل الشركة لعودة ياناسي وقد لا يتم تعيينه بالفعل في منصب قيادي مجددا.