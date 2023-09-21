91 مليار ريال صادرات السعودية السلعية في يوليو .. والواردات 69 مليار

تراجعت الصادرات السلعية السعودية خلال يوليو 2023 بنسبة 34.9 في المائة، مقارنة بيوليو 2022، حيث بلغت قيمتها 91.3 مليار ريال في يوليو العام الحالي، منخفضة عن 140.1 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الشهري للتجارة الخارجية، ذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9 في المائة، حيث بلغت قيمتها 70.1 مليار ر مقابل 113 مليار ريال في يوليو 2022.

هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6 في المائة خلال يوليو 2022، إلى 76.8 في المائة خلال يوليو 2023، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية مقارنة بيونيو 2023 بمقدار 0.3 مليار ريال وبنسبة 0.4 في المائة.

وقد سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضا بـ 22.1 في المائة عن يوليو 2022، حيث سجلت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال، وقد تراجعت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 19.8 في المائة، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى 31.4 في المائة خلال الفترة نفسها، فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) 1.4 مليار ريال، وبنسبة 7.0 في المائة مقارنة بيونيو 2023.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في يوليو 2023 بنسبة 19.7 في المائة بمقدار 11.3 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 68.9 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 57.6 مليار ريال في يوليو 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بيونيو 2023 بمقدار 4.3 مليار ريال وبنسبة 6.7 في المائة.