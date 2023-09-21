الأسهم السعودية تميل نحو الاستقرار .. والشركات الصغيرة تتفوق على أداء السوق

تراجعت الأسهم السعودية تسع نقاط ما يعادل 0.08 في المائة لتغلق عند 11061 نقطة، وتداولت السوق بين المنطقتين الخضراء والحمراء، لكن الإغلاق جاء بمستوى قريب من الافتتاح، لتميل السوق نحو الاستقرار ترقبا لمستجدات السياسة النقدية، ولحين كتابة التحليل لم تظهر بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، وظهور خلاف ذلك سيحدث زيادة في تقلبات الأسواق.واستطاعت الشركات الصغيرة التحرك إيجابيا في جلسة أمس مخالفة للاتجاه العام، ليستمر تفوقها على الأداء العام للسوق خلال الفترة الماضية مع الشركات المتوسطة، في المقابل لا تزال الشركات الكبيرة تشكل ضغطا على السوق بأدائها المتراجع.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11081 نقطة وسجل أعلى نقطة 11082 رابحا 0.1 في المائة، بينما الأدنى عند 11026 نقطة خاسرا 0.4 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11061 نقطة فاقدا تسع نقاط بنحو 0.08 في المائة.وتراجعت السيولة 11 في المائة بواقع 631 مليونا، لتصل إلى 5.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 3.6 مليون لتصل إلى 182 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 21 ألفا بنحو 5 في المائة لتصل إلى 370 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "السلع طويل الأجل" بـ1.1 في المائة وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 0.92 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "التأمين" بواقع 1.4 في المائة، ثم "النقل" بمقدار 0.91 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 0.89 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع الطاقة بنحو 17 في المائة بقيمة 878 مليون ريال، يليه "البنوك" 17 في المائة ما يمثل 874 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 13 في المائة بنحو 665 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "مدينة المعرفة" بنحو 9.54 في المائة ليبلغ 15.16 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بـ4.38 في المائة ليصل إلى 133.60 ريال، وحل ثالثا سهم "عناية" 4.37 في المائة حيث أغلق عند 12.90 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "دار الأركان" بواقع 4.01 في المائة ليغلق عند 15.78 ريال، يليه "بوبا العربية" بـ3.63 في المائة إلى 196.60 ريال، وحل ثالثا سهم "فيبكو" بمقدار 3.31 في المائة ليقفل عند 52.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 664 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 302 مليون ريال، وحل ثالثا البنك الأهلي بـ253 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية