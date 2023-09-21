«نمو» تفقد 16 نقطة بتداولات قيمتها 99 مليون ريال

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ملان" بنحو 19 في المائة ليبلغ 6.08 ريال، يليه "أكاديمية التعلم" بـ9 في المائة ليصل إلى 8.88 ريال، وحل ثالثا سهم "ماربل ديزاين" 8.4 في المائة حيث أغلق عند 90 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ابيكو" بواقع 9.8 في المائة ليغلق عند 39.40 ريال، يليه "برغرايززر" بـ9.2 في المائة إلى 8.14 ريال، وحل ثالثا سهم "شور" بمقدار 5.6 في المائة مقفلا عند 72.70 ريال.
وكان الأعلى تداولا "العبيكان للزجاج" بنحو 75 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 3.9 مليون ريال، وحل ثالثا "ملان" بمبلغ 2.9 مليون ريال.
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