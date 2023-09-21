«نمو» تفقد 16 نقطة بتداولات قيمتها 99 مليون ريال

انخفضت السوق الموازية "نمو" 16 نقطة بنحو 0.07 في المائة لتغلق عند 22393 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 422 في المائة ما يعادل 80 مليونا إلى 99 مليون ريال، بينما صعدت الأسهم المتداولة 96 في المائة بواقع 1.2 مليون لتبلغ 2.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2329 صفقة مرتفعة 91 صفقة بمقدار 4 في المائة.تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ملان" بنحو 19 في المائة ليبلغ 6.08 ريال، يليه "أكاديمية التعلم" بـ9 في المائة ليصل إلى 8.88 ريال، وحل ثالثا سهم "ماربل ديزاين" 8.4 في المائة حيث أغلق عند 90 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ابيكو" بواقع 9.8 في المائة ليغلق عند 39.40 ريال، يليه "برغرايززر" بـ9.2 في المائة إلى 8.14 ريال، وحل ثالثا سهم "شور" بمقدار 5.6 في المائة مقفلا عند 72.70 ريال.وكان الأعلى تداولا "العبيكان للزجاج" بنحو 75 مليون ريال، ثم "جاهز" بقيمة 3.9 مليون ريال، وحل ثالثا "ملان" بمبلغ 2.9 مليون ريال.