«وول ستريت» تصعد مع تراجع عوائد السندات .. وأسهم قطاع العقارات تنعش «الأوروبية»

صعدت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس مع تراجع عوائد سندات الخزانة.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 57.77 نقطة بنحو 0.17 في المائة إلى 34575.50 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.86 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 4452.81 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 32.07 نقطة بمقدار 0.23 في المائة إلى 13710.26 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع عند الإغلاق أمس مع تراجع عوائد السندات الحكومية في أنحاء القارة.وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة عقب جلستين من الخسائر. وقفز أسهم قطاع العقارات التي عادة ما تعد بديلة للسندات بواقع 2.2 في المائة مع تراجع عوائد السندات الحكومية.وصعد مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.9 في المائة، بينما ارتفعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.7 في المائة، وهو قطاع يضم شركات تشييد المنازل الرئيسة في البلاد.وزادت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.0 في المائة بفضل صعود سهم بنك أوني كريديت الإيطالي 4.7 في المائة.وأضاف "كومرتس بنك" الألماني 1.6 إلى مكاسبه بعدما قال المدير المالي للبنك أمس الأول، إنه يتوقع جني دخل صافي من الفوائد بقيمة ثمانية مليارات يورو (8.5 مليار دولار) هذا العام في ظل استفادة البنك من ارتفاع أسعار الفائدة. وهوى سهم شركة تالانكس 10.0 في المائة بعد بدء شركة التأمين الألمانية أمس الأول زيادة رأسمالها إلى ما يصل إلى 300 مليون يورو (320.4 مليون دولار).وقفز سهم شركة دليفري هيرو 7.1 في المائة بعدما أكدت مجموعة توصيل الطلبات الألمانية إجراء محادثات حول بيع جزء من أعمالها في آسيا.وفي آسيا، واصل مؤشر توبكس الياباني تراجعه أمس من أعلى مستوى في 33 عاما الذي بلغه الأسبوع الماضي، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الحذر قبيل مجموعة من القرارات الرئيسة المتعلقة بالسياسة النقدية من بنوك مركزية منها بنك اليابان والمجلس الاحتياطي الفيدرالي.وقادت أسهم الموارد الانخفاضات بعد تراجع أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، في حين واصلت أسهم شركات الشحن والأسهم الأخرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة التفوق في الأداء قبيل اجتماع بنك اليابان الذي قد يؤدي إلى تحول مفاجئ في السياسة شديدة التيسير.وهبط مؤشر توبكس 1 في المائة إلى 2406 نقاط عند الإغلاق متراجعا عن 2438.02 نقطة، وهو مستوى بلغه آخر مرة في أوائل عام 1990. وتراجع مؤشر نيكاي 0.66 في المائة إلى 33023.78 نقطة.وسيعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية غدا بعد ختام اجتماع ليومين. وتراجع قطاع الشحن 0.3 في المائة بعد مكاسب استمرت لخمسة أيام. كما هبط قطاع المصافي 3.3 في المائة فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 3.8 في المائة.