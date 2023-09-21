«غازبروم» الروسية: سوق النفط العالمية متوازنة والسعر مناسب

قال ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة لـ"غازبروم نفت" الروسية، إن سوق النفط العالمية متوازنة، وإن سعر النفط الخام الحالي مناسب.وأوضح ديوكوف في تصريحات للصحافيين أمس، أن تحالف "أوبك+"، الذي يضم 23 دولة مصدرة للنفط، يستطيع الحفاظ على التوازن في سوق النفط.ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أكد ديوكوف أنه يتوقع أن تستمر الزيادة في استهلاك النفط حتى 2030.ومن المتوقع ارتفاع إيرادات النفط والغاز في روسيا -التي تمثل شريان الحياة لخزينة الكرملين- خلال سبتمبر الجاري (2023).وتشير تقديرات إلى أن إيرادات النفط والغاز سترتفع إلى 733 مليار روبل روسي (7.6 مليار دولار) خلال سبتمبر ارتفاعا بنسبة 14 في المائة عن أغسطس السابق.ويمثل الرقم ارتفاعا عن 688 مليار روبل (7.1 مليار دولار) المسجلة في سبتمبر من العام الماضي (2022).وارتفعت ضريبة استخراج المعادن بنسبة 24 في المائة على أساس شهري، إلى 1.1 تريليون روبل (11 مليار دولار) خلال سبتمبر 2023.وكان صافي إيرادات النفط والغاز في روسيا أقل من إجمالي حصيلة الضرائب بسبب مدفوعات من بينها "آلية التخميد" التي تمنح بموجبها الدولة إعانات للشركات لتواصل تزويد السوق المحلية وقت ارتفاع أسعار صادرات الوقود.وبموجب الآلية، من المتوقع دفع 278 مليار روبل (2.8 مليار دولار) لمصافي التكرير في سبتمبر الحالي.ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية بياناتها الرسمية عن إيرادات النفط والغاز في روسيا - تمثل ثلث موارد خزينة الكرملين - في مطلع أكتوبر الأول المقبل.وتتوقع الوزارة أن تنخفض الإيرادات بنسبة 23 في المائة إلى 8.94 تريليون روبل (894 مليار دولار) خلال العام الجاري 2023، كما تتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى نحو ثلاثة تريليونات روبل بنسبة 2 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.