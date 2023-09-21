5.25 مليون برميل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في أسبوع

أفادت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام انخفضت بنحو 5.25 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر، وفقا لـ"رويترز".وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 730 ألف برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 258 ألف برميل.وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات "أسعار النفط ستتوقف عن الزيادة لفترة قصيرة، إذ ينتظر كل تاجر ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيشهد هبوطا ناعما أو حادا".وقال تاماس فارجا، المحلل في شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط "بخلاف أي مفاجأة غير سارة، سيتحول الاهتمام على الأرجح إلى شح المعروض الملحوظ، ويظل احتمال وصول البرميل إلى مستوى 100 دولار واردا".