سال شريك لوجستي لدوري روشن السعودي

وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء 20 سبتمبر 2023، عقدا مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، تصبح بموجبه "سال" شريكا لوجستيا من الفئة الذهبية لدوري روشن السعودي.

وأصبحت "سال" أول شريك لدوري روشن السعودي بين الشركات المتخصصة في الحلول والخدمات اللوجستية، بموجب العقد الذي وقعه الأستاذ سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مع الأستاذ فيصل البداح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سال.

من ناحيته، أكد سعد اللذيذ، أن الشراكة مع سال، تأتي ضمن استراتيجية التحول لدوري روشن السعودي، وذلك بزيادة قيمته الفنية والسوقية وتعظيم ايراداته للوصول به للهدف الرئيسي ووضعه ضمن أفضل عشر دوريات في العالم.

ورفع الرئيس التنفيذي المكلف للرابطة امتنانه وشكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على الدعم الكبير للقطاع الرياضي، مثمنا المتابعة والاهتمام من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة ماساهم في تنفيذ الرابطة لاستراتيجيتها .

من جهته أكد فيصل البداح بأن دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للقطاع الرياضي ساهم في قوة دوري روشن السعودي الذي أصبح محط أنظار العالم، وأغراهم بتوقيع عقد الشراكة مع رابطة الدوري السعودي، مع وصول منافساته إلى أكثر من 180 دولة حول العالم.

وأوضح البداح: "نستكمل استراتيجيتنا في دعم الأحداث الرياضية السعودية الضخمة والمشاركة بها عبر رعايتنا لدوري روشن السعودي، مع إيماننا التام أن رياضة كرة القدم هي الرياضة الأولى عالمياً ومن أهم وسائل التسويق التي تصل لمختلف الشرائح.