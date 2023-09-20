عودة النسخة الثالثة من "هي هَبْ" أكبر مؤتمر أزياء وأسلوب حياة في المنطقة

يعود مؤتمر الأزياء وأسلوب الحياة "هي هَبْ" بنسخته الثالثة إلى حي جاكس بمدينة الرياض في الفترة ما بين 3 و7 نوفمبر 2023، حيث سيلتقي أشهر رواد الصناعة والفنانين والخبراء وأبرز علامات الأزياء في العالم في ملتقى واحد لمناقشة آخر صيحات الموضة والفن وأحدث ابتكارات عالم الجمال والتصميم. ويسعى الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، إلى إلهام الجيل القادم من رواد الأعمال في عالم الموضة والجمال عبر مجموعة متنوعة من جلسات الحوار والحصص التعليمية وورش العمل والمعارض التفاعلية والعروض الحية.

وبعد نجاح النسخة الأولى عام 2021، أصبح "هي هَبْ" في نسخته الثانية عام 2022 أحد أبرز مؤتمرات الأزياء الرائدة في المنطقة، مقدما للمشاركين ما يصل إلى 13 جلسة حوارية و3 حصص تعليمية رئيسة مع شخصيات رائدة في عالم الموضة والجمال مثل مهندس الصور لو روتش، وخبيرة المكياج العالمية ماري فيليبس، وعارضة الأزياء الممثلة أمبر فاليتا، ومصمم الأزياء العالمي زاك بوزن، ورائدة الأعمال والمؤثرة كارن وازن. كما قدم المؤتمر تسع ورش عمل وأربعة معارض و34 شراكة مع كبرى علامات الأزياء العالمية مثل Piaget و Richard Mille و Michael Kors و Threads و Shiseido و Swarovski و Tanagra.

ومن المقرر أن يكون مؤتمر هذا العام أضخم وأكثر إبهارا، حيث ستحتفي النسخة الثالثة من "هي هَبْ" بالمساهمات القيّمة التي قدّمها المجتمع العربي لعالم الأزياء والفن والتصميم من خلال المعارض التفاعلية وفرص البيع والترفيه والعروض الموسيقية الحية وسيتعاون "هي هَبْ" مع "Fashion Futures"، الحدث السنوي لهيئة الأزياء السعودية، لإضفاء المزيد من التنوع على فعاليات المؤتمر وفقا للشراكة بين الطرفين.

يذكر أن "Fashion Futures" تأسس في عام 2019 كمنصة رائدة لقطاع الأزياء سريع النمو في المملكة بما يوفر فرصا للمعرفة والنقاش وتعزيز التواصل مع منصات ومؤسسات عالمية. وفي عام 2022، أقام "Fashion Futures" حدثا شارك فيه العديد من عشاق الموضة حيث دارت بينهم نقاشات معمقة في ريادة الأعمال والابتكار والاستدامة والتنوع والثقافة.

هذا العام، يركز برنامج "Fashion Futures" على ثلاثة محاور رئيسة هي: التعبير عن قصتك الفريدة، تطوير الصناعة، دمج الغاية مع الإبداع. كما سيوفر الحدث فرص البيع للعلامات التجارية السعودية وفعاليات مع مواقع بيع متنقلة في جميع أنحاء مدينة الرياض، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مايك فيربيرن، المدير العام لـ SRMGx، ذراع تنظيم الفعاليات للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام والجهة المنظمة لـ "هي هَبْ": "يعود "هي هَبْ" في نسخته الثالثة هذا العام بعروض أضخم وأكثر إبهارا، حيث يجمع عددا من أبرز قادة الأعمال والمصممين والمشاهير والمبدعين في صناعة الأزياء إقليمياً وعالمياً، إلى جانب دور الأزياء والعلامات التجارية الرائدة. إنه حدث فريد من نوعه يستمر 5 أيام مع برنامج تفاعلي من الندوات والنقاشات وورش العمل والدورات التدريبية والعروض الحية، التي تجمع أحدث التوجهات والرؤى في مجالات الأزياء والفن والتصميم والموسيقى والثقافة المعاصرة.

في SRMGx، تتمثل مهمتنا في بناء تواصل أعمق مع الجمهور من مختلف الثقافات من خلال تطوير فعاليات وتجارب مؤثرة وعصرية. نعمل لنكون حلقة الوصل بين العلامات التجارية والجمهور من خلال فعاليات فريدة من نوعها مثل "هي هَبْ" - المؤتمر المبتكر الذي قمنا بتصميمه انطلاقاً من علامتنا التجارية الشهيرة مجلة هي".

وقال بوراك شاكماك الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء: "مع عودة "Fashion Futures"، نخطو خطوة أخرى نحو تطوير قطاع الأزياء سريع النمو في السعودية، من أجل إاتاحة الفرص ودعم وتمكين المواهب الإبداعية الوطنية الواعدة. نتطلع في "هي هَبْ" لاستقبال أفضل وألمع العقول في الصناعة في "هي هَبْ" في نوفمبر القادم".

وهذا العام، سيتيح "هي هَبْ" للمهتمّين من الزوّار والمشاركين تذاكر متعددة الخيارات، من بينها تذاكر كبار الشخصيات التي تتضمن تجارب حصرية وتصاريح للوصول إلى الكواليس وحضور الحصص التعليمية الرئيسة. كما ستتوفر تذاكر الدخول العامة وتذاكر التصاريح اليومية. يمكن للضيوف التسجيل عبر موقع hiahub.com للحصول على التذاكر مبكراً ما يتيح لهم التعرّف على تفاصيل ورش العمل والحصص التعليمية والجلسات الحوارية.