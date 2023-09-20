وول ستريت تفتح مرتفعة مع تراجع عوائد السندات

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة قبيل وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حملة التشديد النقدي على الأرجح، غير أن المخاوف إزاء بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة أضعفت معنويات المستثمرين.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 57.77 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 34575.50 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.86 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 4452.81 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 32.07 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 13710.26 نقطة.