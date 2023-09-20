أسعار النفط تنخفض قبل قرارات الفيدرالي بشأن الفائدة

انخفضت أسعار النفط اليوم قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة مع عدم تأكد المستثمرين من موعد وصول أسعار الفائدة إلى الذروة ومدى تأثير ذلك في الطلب على الطاقة.

وينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة اليوم لتقييم آفاق النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت البنك المركزي الفيدرالي أسعار الفائدة، لكن التركيز سينصب على توقعاته لمسار سياسته النقدية، وهو أمر غير واضح.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات "أسعار النفط ستتوقف عن الزيادة لفترة قصيرة إذ ينتظر كل تاجر قرارا مهما من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يغير الموازين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيشهد هبوطا ناعما أو حادا".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 69 سنتا بما يعادل 0.73 في المائة إلى 93.65 دولار للبرميل، لتقلص خسائرها بعد أن تراجعت 1.58 دولار لأدنى مستوى لها خلال اليوم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، أو 0.79 في المائة، إلى 90.48 دولار للبرميل. وينتهي أجل هذه العقود لشهر أكتوبر اليوم. وانخفضت عقود شهر نوفمبر 73 سنتا، أو 0.81 في المائة، إلى 89.75 دولار للبرميل بحلول الساعة (11:52) بتوقيت جرينتش.

