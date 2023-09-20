الدولار ينخفض قبيل قرار الفيدرالي والاسترليني يهبط

تراجع الدولار اليوم الأربعاء قبل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأمريكية سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، في حين هبط الجنيه الاسترليني بفعل رهانات متزايدة على أن بنك إنجلترا سيوقف سلسلة رفع الفائدة التاريخية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 في المائة إلى 105 نقاط.

وكان الجنيه الاسترليني متقلبا، وانخفض في أحدث تعاملات 0.23 في المائة إلى 1.2364 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته في نحو أربعة أشهر بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس آب.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 6.7 في المائة في أغسطس ، قبل يوم من قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.0 بالمائة من 6.8 بالمائة في يوليو تموز.

وقال جولدمان ساكس اليوم الأربعاء إنه يتوقع الآن أن يبقي بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير غدا الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم البريطاني كان أقل بكثير من المتوقع في أغسطس آب.

وتتوقع الأسواق بنسبة 60 بالمائة تقريبا أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير غدا بعد 14 زيادة متتالية تمتد إلى ديسمبر كانون الأول 2021.

من ناحية أخرى، تتوقع الأسواق بشكل كبير أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة بين 5.25 بالمائة و5.50 بالمائة ما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

