الجزائر تدشن أول بنك في الخارج برأس مال 50 مليون دولار

دشنت الجزائر، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أول بنك لها في الخارج تحت مسمى " بنك الاتحاد الجزائري"، برأسمال قدره 50 مليون دولار. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن هذه الخطوة " تكتسي طابعا جيو-استراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وتجسد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسهيل الاستثمار والمبادلات التجارية بين الجزائر وإفريقيا.

كما كشفت الوكالة عن أن " بنك الاتحاد الجزائري"، الذي يقع بقلب العاصمة نواكشوط، هو ثمرة شراكة أربعة بنوك حكومية جزائرية هي القرض الشعبي الجزائري (بنسبة 40 في المائة من رأس المال)، وبنك الجزائر الخارجي ( 20 في المائة)، والبنك الوطني الجزائري (20 في المائة) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (20 في المائة)، برأس مال قدره 50 مليون دولار.

وسيتم دشين ثاني بنك جزائري بالخارج، تحت اسم "البنك الجزائري السنغالي"، غدا الخميس، بالعاصمة السنغالية داكار، تحت إشراف وزيري المالية والتجارة وترقية الصادرات الجزائريين.