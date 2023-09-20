الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل قرار الفائدة الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم، في حين ساعدت بيانات بريطانية أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس آب الأسهم البريطانية على التفوق على نظيراتها في المنطقة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو واحد بالمائة بحلول الساعة (07:09) بتوقيت جرينتش.

وتراجع سهم شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 0.4 بالمائة.

كما هبط سهما كيرينغ ومونكلير 0.8 بالمائة و0.9 بالمائة على الترتيب.

وسينصب تركيز المستثمرين على قرار الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة إذ من المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي عليه دون تغيير.

فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمائة بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس آب، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.

وهوى سهم بيرسون 4.5 بالمائة بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيسا تنفيذيا جديدا لها اعتبارا من أوائل 2024.