الأسهم اليابانية تتخلى عن أعلى مستوى في 33 عاما قبيل الفائدة الأمريكية

واصل مؤشر توبكس الياباني تراجعه اليوم من أعلى مستوى في 33 عاما والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الحذر قبل مجموعة من القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة النقدية من بنوك مركزية منها كالياباني والأمريكي.

وقادت أسهم الموارد الانخفاضات، بعد تراجع أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، في حين واصلت أسهم شركات الشحن والأسهم الأخرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة التفوق في الأداء قبيل اجتماع بنك اليابان الذي قد يؤدي إلى تحول مفاجئ في السياسة شديدة التيسير.

وهبط المؤشر توبكس 1 في المائة إلى 2406 نقطة عند الإغلاق متراجعا عن 2438.02 نقطة، وهو مستوى بلغه آخر مرة في أوائل 1990، وتراجع مؤشر نيكاي 0.66 في المائة إلى 33023.78 نقطة.

وسيعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة بعد ختام اجتماع ليومين، وتراجع قطاع الشحن 0.3 في المائة بعد مكاسب استمرت لخمسة أيام، كما هبط قطاع المصافي 3.3 في المائة فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 3.8 في المائة.