تداول : 25 سبتمبر موعدا لإدراج سهم لومي في "تاسي"

أعلن تداول السعودية، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة لومي للتأجير في السوق الرئيسة "تاسي"، اعتبارا من الإثنين 25 سبتمبر، برمز تداول 4262 وبالرمز الدولي SA15SH122J13 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 في المائة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المائة.

حيث إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 في المائة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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