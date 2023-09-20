الدولار يحافظ على استقراره قبيل قرار أسعار الفائدة الأمريكية

ظل الدولار قويا أمام عملات رئيسة منافسة اليوم قبل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" في وقت لاحق من اليوم، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيرا يذكر في معظم الأحيان ليستقر عند 105.17 نقطة بينما يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الاتحادي.

وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة مما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

واستقر الين في أحدث التداولات عند 147.83 للدولار متراجعا عن أدنى مستوى سجله أمس عند 147.92 للدولار على الرغم من أنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى خلال عشرة أشهر مقابل العملة الأمريكية.

ولم يشهد اليوان تغيرا إلى حد كبير في التداولات الخارجية بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير اليوم لكن العملة الصينية انخفضت في وقت لاحق 0.1 في المائة إلى 7.3103 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 في المائة تقريبا في فترة ما بعد الظهر في آسيا، فيما استقر الدولار النيوزيلندي بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار أمس، وبلغ اليورو 1.0679 دولار فيما هبط الجنيه الاسترليني بشكل طفيف إلى 1.2388 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تحوم عملة البتكوين حول 27.137 دولار متراجعة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع الذي سجلته أمس.