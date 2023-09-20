«نمو» تضيف 119 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" 119 نقطة، ما يعادل 0.54 في المائة لتغلق عند 22409 نقاط. وتراجعت قيمة التداول 25 في المائة بنحو 6.2 مليون إلى 19 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 55 في المائة بواقع 447 ألفا لتبلغ 1.3 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2238 صفقة متراجعة 646 صفقة بمقدار 22 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ملان" بنحو 8.7 في المائة ليبلغ 5.11 ريال، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بـ6.7 في المائة ليصل إلى 242 ريالا، وحل ثالثا سهم "مياه الجوف" 5.8 في المائة، حيث أغلق عند 31.75 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "ابيكو" بواقع 8.9 في المائة ليغلق عند 43.70 ريال، يليه "الراشد للصناعة" بـ6.4 في المائة إلى 37.55 ريال، وحل ثالثا سهم "آل منيف" بمقدار 5.8 في المائة مقفلا عند 59.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "مناولة" بنحو 3.4 مليون ريال، ثم "ملان" بقيمة 2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "جاهز" بمبلغ 2.1 مليون ريال.