مؤشرات وول ستريت تهبط مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار «الفيدرالي»

انخفضت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس مع تجنب المستثمرين الرهانات الكبيرة قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 52.46 نقطة بنحو 0.15 في المائة إلى 34571.84 نقطة، في حين نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.12 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 4445.41 نقطة. كما هبط مؤشر ناسداك المجمع 60.79 نقطة بمقدار 0.44 في المائة إلى 13649.44 نقطة.

من جهة أخرى، تحركت الأسهم الأوروبية في نطاق ضيق عند الإغلاق أمس إذ عوضت مكاسب أسهم شركات الطاقة خسائر أسهم الشركات الصناعية رغم توخي المستثمرين الحذر قبل سلسلة من القرارات ستتخذها بنوك مركزية حول العالم هذا الأسبوع. واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 456.52 نقطة، بينما انخفض مؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة.

وواصلت أسهم الشركات الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي مع انخفاض سهم "دويتشه بوست" الألمانية 6.5 في المائة.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات ستتخذها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع بشأن أسعار الفائدة. وسيتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراره اليوم، فيما سيتخذ بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك المركزي النرويجي قراراتها غدا.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة في أوروبا 1 في المائة مع زيادة أسعار النفط الخام بأكثر من 1 في المائة بسبب تزايد المخاوف إزاء الإمدادات.

كما صعدت أسهم الشركات العقارية 1 في المائة بعد انخفاضها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضا أمس وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق التراجع وسط حذر المستثمرين قبيل اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

وهبط مؤشر نيكاي 0.87 في المائة إلى 33242.59 نقطة. وانخفض سهم "طوكيو إلكترون" 5.23 في المائة، مسجلا أسوأ أداء على المؤشر.

وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ في جي.سي.آي لإدارة الأصول "توخى المستثمرون الحذر قبل حدثين كبيرين، اجتماعات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان".

وخسر سهم "أدفانتست" لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.03 في المائة وتراجع سهم "رينيساس إلكترونكس" لصناعة الرقائق 4.75 في المائة.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 3.29 في المائة بعد تراجع سهم شركة تصميم الرقائق التابعة لها "آرم هولدنجز" في ثاني يوم من التداول.

وتتوقع أسواق المال أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، وذلك وفقا لأداة فيدووتش التابعة لـ "سي.إم.إي"، لكن التركيز سينصب على الحصول على إرشادات من البنك المركزي بشأن المرحلة التالية.

كما سيعلن بنك اليابان المركزي قراره بشأن السياسة الجمعة بعد اختتام اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وتعافى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا من خسائره المبكرة، وأغلق مرتفعا 0.08 في المائة عند 2430.39 نقطة، مع صعود سهم شركة تويوتا موتور 2.07 في المائة وارتفاع مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.56 في المائة. وارتفع قطاع البنوك 2.08 في المائة وتقدمت أسهم صانعي السيارات 2.06 في المائة. وقفز قطاع الشحن 3.12 في المائة ليصبح من أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية.