انتعاش معظم البورصات الخليجية .. و«المصرية» عند مستوى قياسي مرتفع

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس قبل قرار "الفيدرالي" بشأن سعر الفائدة، في حين أغلقت السوق المصرية عند مستوى قياسي مرتفع.

وزاد مؤشر دبي 0.7 في المائة إلى 4074 نقطة، مدفوعا بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9 في المائة. كما زاد سهم "ديوا" 0.8 في المائة، وبنك دبي الإسلامي 0.4 في المائة، و"دبي للاستثمار" 0.4 في المائة، و"إعمار العقارية" 1 في المائة.

كما صعد مؤشر أبوظبي 0.1 في المائة إلى مستوى 9822 نقطة، مع ارتفاع سهم "ألفاظبي القابضة" 2.7 في المائة، و"دانة غاز" 0.6 في المائة.

وبحسب "رويترز"، قال جورج خوري، المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى "سي.إف.آي": إن بورصة أبوظبي لا تزال تشهد بعض التقلبات وضغوط البيع في عدد من القطاعات. وأضاف: "لكن المؤشر الرئيس قد يستمر في الحصول على دعم من الأداء القوي لأسواق النفط ومن الممكن أن يستقر".

وارتفع المؤشر القطري 0.5 في المائة ليصل إلى 10319 نقطة مع انتعاش جميع قطاعات السوق بصدارة "الاتصالات" الذي صعد 1.4 في المائة.

وزاد مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1929 نقطة، مع ارتفاع سهم "المؤسسة العربية المصرفية" 9.8 في المائة والشركة البحرينية الكويتية للتأمين 4.6 في المائة.

وتراجع مؤشر مسقط 0.5 في المائة عند 4688 نقطة. وضغط على السوق هبوط سهم "شل العمانية" 8.9 في المائة، و"السوادي للطاقة" 8.7 في المائة. كما تراجع سهم "الصفاء للأغذية" 9.6 في المائة، و"جلفار للهندسة" 2.5 في المائة.

ونزل مؤشر الكويت 0.3 في المائة ليبلغ 7646 نقطة مع انخفاض سهم "كميفك" بنحو 5 في المائة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 1 في المائة أيضا.