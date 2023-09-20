خامات نفطية تتجاوز 100 دولار للبرميل وسط توقعات بشح المعروض العالمي

في الوقت الذي يركز فيه مستثمرون ومتعاملون في قطاع النفط على ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من 100 دولار للبرميل، يجري تداول بعض الخامات بالفعل فوق هذا المستوى، ما يسلط الضوء على توقعات بشح المعروض. أشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن إلى تجاوز سعر الخام النيجيري كوا إيبوي 100 دولار للبرميل الإثنين.

وقال بيارن شيلدروب، المحلل في البنك السويدي إس.إي.بي، في تقرير، إن خام تابيس الماليزي وصل إلى 101.30 دولار الأسبوع الماضي، وفقا لـ"رويترز". ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023 مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام.

تم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 94.89 دولار، الإثنين، وبلغ مؤشر القياس ذو الصلة المستخدم في تداول كثير من الشحنات المادية في العالم، المسمى برنت المؤرخ، مستوى أعلى بقليل من 96 دولارا، بحسب البورصة.

ويتجاوز سعر كوا إيبوي وبعض الخامات الأخرى المسعرة مقابل برنت 100 دولار بالفعل، لأنها تستند إلى سعر خام برنت المؤرخ، إضافة إلى الفارق النقدي أو العلاوة، التي تقدرها البورصة حاليا بنحو 4.25 دولار للبرميل. وقال شيلدروب: إنه يرجح بشكل كبير أن يتحرك سعر برنت فوق 100 دولار. ويتوقع بنك يو.بي.إس السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات. وأضاف جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "نتوقع تداول برنت في نطاق 90 - 100 دولار خلال الأشهر المقبلة، مع هدف لنهاية العام عند 95 دولارا".



