في ظل سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي .. «جوجل» تعلن خصائص جديدة في «بارد»

قالت شركة جوجل المملوكة لألفابيت أمس، إن أداة "بارد" التابعة لها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيكون لديها القدرة على التحقق من صحة إجاباتها وتحليل البيانات الشخصية للمستخدمين على جوجل في الوقت الذي تسعى فيه عملاق التكنولوجيا للحاق بشعبية روبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي".

وأدى إصدار شركة "أوبن أيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت لتشات جي.بي.تي إلى سباق في مجال صناعة التكنولوجيا لمنح العملاء إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكان تشات جي.بي.تي في ذلك الوقت هو التطبيق الأسرع نموا على الإطلاق بين المستخدمين، وهو الآن أحد أفضل 30 موقعا إلكترونيا في العالم.

لكن برنامج بارد لم ينطلق بالوتيرة نفسها، إذ شهد في أغسطس 183 مليون زيارة، أي 13 في المائة فقط مما شهده تشات جي.بي.تي، وفقا لشركة سيميلار ويب لتحليل المواقع الإلكترونية.

وفي إطار سعيها لكسب موطئ قدم في مجال الذكاء الاصطناعي، تطرح جوجل "بارد إكستنشنز" لتمكين المستخدمين من استدعاء بياناتهم من منتجات أخرى للشركة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من بارد البحث في ملفاتهم على جوجل درايف أو تقديم ملخص عن الرسائل الموجودة في خدمة البريد الإلكتروني "جيميل"، بحسب "رويترز".

وقال جاك كرافتيك كبير مديري المنتجات في جوجل، "إن مستخدمي بارد لن يتمكنوا في الوقت الحالي من سحب المعلومات إلا من تطبيقات الشركة، لكن جوجل تعمل مع شركات خارجية لربط تطبيقاتها ببارد في المستقبل".