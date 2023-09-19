أخبار اقتصادية
محلية
خليجية
عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
المعادن
الطاقة المتجددة
الأسواق
سوق السعودية
سوق دبي
سوق أبوظبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
سوق مصر
أخبار الشركات
المحلية
الخليجية
العالمية
عقارات
محلية
خليجية
عالمية
مؤشر الاقتصادية العقاري
رؤية السعودية 2030
FINANCIAL TIMES
مصطلحات الاقتصادية
السياسية
المقالات
صوت القانون
رواد الأعمال
اتصالات وتقنية
سفر وسياحة
أخبار
ثقافة وفنون
المشراق
الرياضة
الناس
الأخيرة
إصدارات وملاحق
مجموعة العشرين
أخبار اقتصادية
محلية
خليجية
عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
الأسواق
السوق السعودية
سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
سوق الكويت
سوق مصر
أخبار الشركات
المحلية
الخليجية
العالمية
عقارات
محلية
خليجية
عالمية
المقالات
فيديو الاقتصادية
رؤية ٢٠٣٠
إصدارات وملاحق
بحث
بتعاون 12 جهة .. طرح 34 مشروعا لآراء العموم بينها نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية
المملكة تبحث أبرز الفرص والممكنات في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال
برنامج لمكافحة الاحتيال السيبراني وتطوير قدرات القطاع المالي
تعاون جمركي لتعزيز أمن سلاسل الإمداد بين المملكة وكوريا
«نمو» تضيف 119 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال
مؤشرات وول ستريت تهبط مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار «الفيدرالي»
انتعاش معظم البورصات الخليجية .. و«المصرية» عند مستوى قياسي مرتفع
الين قرب قاع 10 أشهر .. واليورو يتشبث بمكاسبه رغم الميل إلى التشديد النقدي
اجتماع المنظمة لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار
محللون: برنت سيصل إلى 100 دولار في فترة ليست طويلة .. هيكل السوق سليم
أنت هنا
الرئيسية
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
اختراق تقني في مجال بطارية "الليثيوم أيون"
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
اختراق تقني في مجال بطارية "الليثيوم أيون"
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
"الاقتصادية" من الرياض
إنشرها
أضف تعليق
تغريدات الاقتصادية
المزيد من رسومات بيانية وإنفوجرافيك
المزيد
أضف تعليق