لقمة العيش الشآقة

عمال في ورشة قطع الرخام في قرية حزانو بمحافظة إدلب الشمالية، حيث يقاسي الكثير من الأعمال الشاقة بحثا عن لقمة العيش وسط ظروف اقتصادية صعبة. "الفرنسية".
- بتعاون 12 جهة .. طرح 34 مشروعا لآراء العموم بينها نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية
- المملكة تبحث أبرز الفرص والممكنات في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال
- برنامج لمكافحة الاحتيال السيبراني وتطوير قدرات القطاع المالي
- تعاون جمركي لتعزيز أمن سلاسل الإمداد بين المملكة وكوريا
- «نمو» تضيف 119 نقطة بتداولات قيمتها 19 مليون ريال
- مؤشرات وول ستريت تهبط مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار «الفيدرالي»
- انتعاش معظم البورصات الخليجية .. و«المصرية» عند مستوى قياسي مرتفع
- الين قرب قاع 10 أشهر .. واليورو يتشبث بمكاسبه رغم الميل إلى التشديد النقدي
- اجتماع المنظمة لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار
- محللون: برنت سيصل إلى 100 دولار في فترة ليست طويلة .. هيكل السوق سليم
أضف تعليق