لقمة العيش الشآقة

عمال في ورشة قطع الرخام في قرية حزانو بمحافظة إدلب الشمالية، حيث يقاسي الكثير من الأعمال الشاقة بحثا عن لقمة العيش وسط ظروف اقتصادية صعبة. "الفرنسية".