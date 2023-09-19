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لقمة العيش الشآقة

لقمة العيش الشآقة

لقمة العيش الشآقة

لقمة العيش الشآقة

"الاقتصادية" من الرياض

عمال في ورشة قطع الرخام في قرية حزانو بمحافظة إدلب الشمالية، حيث يقاسي الكثير من الأعمال الشاقة بحثا عن لقمة العيش وسط ظروف اقتصادية صعبة. "الفرنسية".

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سمات

سوريا إدلب العمالة

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