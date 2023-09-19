75 مليار ريال حجم قطاع الأزياء في السوق السعودي

عقدت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس سيدات الأعمال، أمس، لقاء حول قطاع التصميم والأزياء بالسوق السعودي، الذي يأتي ضمن "مبادرة الأزياء" الهادفة إلى تطوير ودعم قطاع الأزياء، بحضور ومشاركة عدد من المهتمين والمختصين في هذا القطاع بمقر غرفة الشرقية بالدمام.

وتناول اللقاء أهمية التعليم المستمر في صقل الموهبة وأثرها في تطوير قطاع الأزياء، متطرقا إلى أن هذا القطاع يزخر بمصممات سعوديات يقدمن أفكارا جديدة ومميزة تثري هذا المجال، وأن حجم قطاع الأزياء في السوق السعودي يقدر بـ 75 مليار ريال، بزيادة سنوية تبلغ 3 في المائة، وأن السوق يوظف 230 ألف شخص منهم 66 في المائة من السيدات.

وأكد اللقاء أن قطاع الأزياء في السوق السعودي يشهد منافسة داخلية بين المصممين والمصممات السعوديين، وأن البقاء يكون لأصحاب الأفكار الجديدة والمميزة والتجارب المتجددة.

