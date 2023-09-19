قبول 10 عناوين بحثية في منحة "تأريخ الفن السعودي"

أنهت وزارة الثقافة أعمال فرز المشاركات في منحة "تأريخ الفن السعودي" التي أطلقتها في شهر مايو الماضي، واستهدفت خلالها الباحثين المهتمين بتاريخ الفن السعودي، لرصد نشأة الفنون السعودية وتطوراتها والعوامل المؤثرة فيها، والرؤى النقدية والفلسفية والثقافية التي شكلت الفن في المملكة، بقبول عشرة عناوين بحثية.

وعملت المنحة على دعم الحركة البحثية، بما يسهم في نمو القطاع الثقافي والفني الإبداعي، متناولة أربعة مجالات بحثية، خصصت الأول منها للفنون البصرية بجميع أنوعها، لإعداد دراسات تحليلية لتحولات وتطورات الفنون البصرية، ودراسة تاريخ الفنون الجديدة والمعاصرة كالفن الرقمي، وفن الفيديو، والفن المفاهيمي، إضافة إلى توثيق تاريخ المعارض الفنية، والأفراد والمؤسسات الداعمة لها.

فيما ركز المجال الثاني على الفنون الأدائية والفنون الموسيقية، لرصد تأريخ نشأة وتطوير فنون الأداء والفنون التقليدية والحديثة، وتناقلها بين الأجيال، وتأريخ نشأة المسارح وتطوير المؤسسات المعنية بفنونه، والمجال الثالث للفنون الأدائية ودورها في تكوين التراث غير المادي للمملكة.

وسلط مجال الفنون السينمائية الضوء على توثيق نشاطات دور العرض، وتاريخ الأفلام وكيف أسهمت السينما في نسج الثقافة البصرية بالمملكة.