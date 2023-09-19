"نيوم للطاقة والمياه": إتمام تجربة تركيب أبراج خطوط الجهد العالي لنقل الطاقة الكهربائية

أعلنت شركة نيوم للطاقة والمياه "إينووا"، عن إتمام تجربة تركيب أبراج خطوط الجهد العالي التي تنقل الطاقة الكهربائية من نقطة إلى أخرى بمساعدة الطائرات المروحية، وذلك كجزء من مهمة الشركة المتمثلة في بناء نظام يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة.

وتعزز المبادرة الأولى من نوعها في السعودية مكانة إينووا كشركة إقليمية رائدة في اعتماد أساليب بناء صديقة للبيئة، ويلغي نقل أجزاء الأبراج وتجميعها في الموقع بمساعدة الطائرات المروحية والحاجة إلى بناء طرق للشاحنات والرافعات كثيفة الكربون وغيرها من المعدات الثقيلة.

وقال المدير التنفيذي لهندسة أنظمة الطاقة لدى "إينووا" ثورستن شوارز: "تمثل طريقة بناء أبراج نقل الطاقة في جبال نيوم فرصة لشركة إينووا لرفع المعايير العالمية لأساليب البناء المتّبعة، كما تساعد على تخفيف التأثير البيئي والحفاظ على سلامة الطبيعة".

وأشرفت على إدارة المشروع المهندسة السعودية جمانة آل مرضي مما يعكس التزام "إينووا" بتطوير ودعم المواهب السعودية الرائدة من جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت آل مرضي أن طريقة البناء بمساعدة الطائرات المروحية أسهمت بتقليل المخاطر البيئية لإتمام البنى التحتية لنيوم، إضافةً إلى إتاحة التسليم السريع للمشاريع المماثلة التي تتطلب عجلة في التنفيذ، وساعدت في تقليل الوقت المستغرق لتسليم أبراج النقل، بالإضافة إلى الحد من عدد القوى العاملة والجهد الإضافي الذي يتطلبه بناء أبراج النقل باستخدام الرافعات التقليدية.