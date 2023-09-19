هل سيبلغ النفط 100 دولار؟ .. بلغها بالفعل في بعض الأسواق

في الوقت الذي يركز فيه مستثمرون ومتعاملون في قطاع النفط على ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من الـ 100 دولار للبرميل، يجري تداول بعض الخامات بالفعل فوق هذا المستوى، ما يسلط الضوء على توقعات بشح المعروض.

فقد أشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن، إلى تجاوز سعر الخام النيجيري كوا إيبوي الـ 100 دولار للبرميل أمس. وقال بيارن شيلدروب، المحلل في البنك السويدي إس إي بي، في تقرير إن خام تابيس الماليزي وصل إلى 101.30 دولار الأسبوع الماضي.

وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023 مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات، وقال شيلدروب "الوضع العام هو أن السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق النفط".

وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 94.89 دولار الاثنين، وبلغ مؤشر القياس ذو الصلة المستخدم في تداول الكثير من الشحنات المادية في العالم، المسمى برنت المؤرخ، مستوى أعلى بقليل من 96 دولارا، بحسب البورصة.

ويتجاوز سعر كوا إيبوي وبعض الخامات الأخرى المسعرة مقابل برنت الـ 100 دولار بالفعل لأنها تستند إلى سعر خام برنت المؤرخ إضافة إلى الفارق النقدي أو العلاوة، والتي تقدرها البورصة حاليا بـ 4.25 دولار للبرميل.

وقال شيلدروب إنه يرجح بشكل كبير أن يتحرك سعر برنت فوق الـ 100 دولار للبرميل، إذ "ارتفاعه فوق ذلك لا يحتاج إلا إلى ضجيج". ويتوقع بنك يو بي إس السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو بي إس "نتوقع تداول برنت في نطاق 90 - 100 دولار خلال الأشهر المقبلة، مع هدف لنهاية العام عند 95 دولارا".