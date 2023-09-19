الشركات الأمريكية تسعى للخروج من الصين .. الثقة في أدنى مستوى

بلغ تفاؤل الشركات الأمريكية العاملة في الصين أدنى مستوياته، حيث تسعى بشكل متزايد إلى نقل استثمارات إلى خارج هذا البلد.

وقالت غرفة التجارة الأمريكية في الصين "2023 كان يفترض أن يكون عام انتعاش الثقة والتفاؤل للمستثمرين بعد اضطرابات استمرت أعواما وقيود كوفيد"، مضيفة "أعتبرت الشركات أن الانتعاش لم يتكرس وأجواء بيئة الأعمال استمرت بالتدهور"، مبينة أن تباطؤ النمو والتوترات الجيوسياسية أثرت في المستثمرين.

وتلقي التوترات بين بكين وواشنطن بثقلها الكبير على الشركات الأمريكية في الصين، ورغم التخلي نهاية 2022 عن سياسة "صفر كوفيد" التي اعتمدتها بكين لفترة طويلة، يبقى الاستهلاك ضعيفا في حين تعرقل أزمة قطاع العقارات وضعف الطلب على الصادرات الصينية، الانتعاش الاقتصادي.

وبذلك تكون ثقة الشركات المستطلعة آراؤها بشأن الأعوام الخمسة المقبلة الأضعف التي تسجل في إطار هذا التقرير على الإطلاق، مع تأكيد 52 في المائة من الشركات فقط أنها تتوقع آفاقا إيجابية أي بتراجع ثلاث نقاط مئوية مقارنة بـ 2022.