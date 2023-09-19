ارتفاع طفيف لمؤشرات وول ستريت قبل يومين من اجتماع الفيدرالي

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قليلا عند الإغلاق اليوم الاثنين مع توقع المستثمرين أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.26 نقطة، أو 0.07 بالمئة، ليغلق عند 4453.58 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 1.99 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 13710.32 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.79 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 34624.03 نقطة.